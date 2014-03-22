ЮНІСЕФ: щодня близько 1,4 тисяч дітей в світі помирають через забруднення води

Близько 1,4 тисяч дітей помирають щодня в світі через інфекції, викликані відсутністю доступу до чистої питної води та поганих санітарних і гігієнічних умов. Про це йдеться в заяві Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у зв'язку з Всесвітнім днем водних ресурсів, який відзначається 22 березня, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Організація зі штаб-квартирою в Женеві підкреслює, що незважаючи на те, що 2010 році Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, що закріплює право людини на воду, 768 млн людей у світі не мають доступу до безпечної питної води. Більшість людей, яких торкається ця проблема, живуть у віддалених сільських районах або в міських нетрях.

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За даними ЮНІСЕФ та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), дві третини з людей, позбавлених чистої питної води, проживають у 10 країнах. Це Китай (108 млн осіб), Індія (90 млн), Нігерія (63 млн), Ефіопія (43 млн.), Індонезія (39 млн), ДРК (37 млн), Бангладеш (26 млн), Танзанія (22 млн), Кенія (16 млн) і Пакистан (16 млн). А більше всього - 71% - страждають від цієї проблеми жінки та дівчата.

При цьому, як попередила Спеціальний доповідач ООН з питання про право на доступ до безпечної питної води та санітарії Катаріна де Альбукерке, якщо уряди не візьмуть активних кроків із виправлення складної ситуації, то в найближчі 15 років на тлі індустріального розвитку країн вона ризикує серйозно погіршитися.

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"До 2030 року, враховуючи нинішні кліматичні сценарії, близько половини населення Землі будуть жити в районах, де є проблеми з водою. І в той же час, попит на воду як на джерело виробництва електроенергії подвоїться до 2035 року", - сказала вона.