Більшість росіян повірили у загрозу російськомовному населенню в Україні

Про це свідчать результати опитування російського аналітичного «Левада-Центру».

Як пише Радіо Свобода, за входження Криму до складу Росії висловилися 88% респондентів, проти лише 7%.

32% росіян вважають приєднання Криму «відновленням історичної справедливості». Стільки ж опитаних переконані, що Москва своїми діями намагалася навести лад в умовах політичного хаосу в Україні.

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Щодо наслідків приєднання Криму до Росії – 73% опитаних очікують позитивних змін, негативно налаштовані 13%.

Опитування росіян про ставлення до дій Росії в Криму тривало 21-24 березня. Вибіркою міського і сільського населення опитали понад 1600 повнолітніх росіян.