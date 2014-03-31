КНДР почала навчання на кордоні з Південною Кореєю

07:34, 31 березня 2014
Світ
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Стрільби будуть проведені в семи районах, розташованих поблизу північної розмежувальної лінії, яка фактично служить морським кордоном між двома Кореями.

Ким Чен Ын / REUTERS

Збройні сили КНДР почали артилерійські навчання в Жовтому морі. Про це повідомило інформаційне агентство Кіодо з посиланням на джерела в Сеулі.

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За інформацією, що надходить, снаряди падають у воду біля одного з населених південнокорейських прикордонних островів, передає ИТАР-ТАСС.

Раніше 31 березня КНДР попередила Південну Корею про заплановані стрільбах в Жовтому морі поблизу морського кордону, повідомив офіційний представник комітету начальників штабів південнокорейських збройних сил.

Повідомлення про майбутні стрільби було надіслано факсом. Згідно отриманої інформації, стрільби будуть проведені в семи районах, розташованих поблизу північної розмежувальної лінії, яка фактично служить морським кордоном між двома Кореями.

При цьому північнокорейська сторона не поінформувала щодо точного часу проведення стрільб.

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