В Росії збираються карати за несповіщення про подвійне громадянство

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в законопроекті депутата Держдуми Сергія Іванова (фракція ЛДПР).

У пояснювальній записці зазначається, що для громадян РФ, які мають іноземне громадянство, встановлено заборону на обрання в органи державної влади, на допуск до державної таємниці, заборона на заняття ряду державних посад. Встановлення особливого правового становища для громадян Росії, що мають громадянство іноземної держави, зумовлений необхідністю забезпечення суверенності російської держави і є принципово важливим для незалежності та безпеки Росії.

«Громадянин Російської Федерації зобов'язаний подати у повноважні органи, які відають справами про громадянство Російської Федерації, повідомлення про отримання ним іншого громадянства протягом місяця з моменту придбання», - сказано в проекті закону.

Читайте такожКримчанам дозволять зберігати українське громадянство при отриманні російського паспортаЧитайте такожУ законопроекті зазначено, що неподання громадянином Росії у повноважні органи, які відають справами про громадянство РФ, повідомлення про набуття іншого громадянства тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від 1,5 тис. до 2,5 тис. руб. (від 40 до 70 доларів).

У разі приховування факту наявності у громадянина РФ громадянства іноземної держави при подачі документів на участь у виборах в органи державної влади, а також на заняття державної посади, щодо якої встановлено заборону на наявність іноземного громадянства у особи, яка його заміщує або претендує на її заміщення, або при отриманні допуску до державної таємниці пропонується встановити кримінальну відповідальність.

Приховування факту наявності або набуття громадянства іноземної держави громадянином РФ у разі передбаченої законом заборони на заняття професійною діяльністю або іншою діяльністю громадянам РФ, що мають громадянство іноземної держави, караються штрафом у розмірі до 40 тис. рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до трьох місяців, або обов'язковими роботами на строк до 360 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 3 місяців.

Крім того, приховування факту наявності або набуття громадянства іноземної держави особою (громадянином РФ), що претендує на заміщення або заміщує посаду в державному органі, щодо якої передбачена заборона на її заняття громадянами РФ, що мають громадянство іноземної держави, караються штрафом у розмірі до 80 тис. рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до 6 місяців, або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років зі штрафом у розмірі до 80 тис. рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до 6 місяців, або обов'язковими роботами на строк до 480 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або примусовими роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 2 років.

Читайте такожПутін заговорив про відповідальність за подвійне громадянствоПриховування факту наявності або набуття громадянства іноземної держави громадянином РФ, які претендують на обрання або обраних в органи державної влади, щодо яких передбачено заборону обрання в них громадян РФ, які мають громадянство іноземної держави, буде каратися штрафом у розмірі до 300 тис. рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до 2 років, або обов'язковими роботами на строк до 480 годин, або примусовими роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що влада Росії повинні знати, хто з російських громадян має громадянство інших держав, та за приховування такої інформації повинна бути введена відповідальність.

31 березня начальник управління Федеральної міграційної служби РФ по організації паспортної роботи Федір Карповець заявив, що українські паспорти жителів Криму залишаються дійсними після отримання російського громадянства, ніякі позначки в них не ставляться.