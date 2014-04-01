Єврокомісія пропонує видавати багаторазові візи на 7 років

Про це повідомила єврокомісар з внутрішніх справ Сесілія Мальмстрем, яку цитує ИТАР-ТАСС.

"Ми пропонуємо, щоб особам, які регулярно відвідують Європу, видавалися багаторазові візи строком на сім років", - сказала вона, представляючи рішення журналістам у Брюсселі.

За словами єврокомісара, у практичному плані це буде означати, що "той, кому протягом одного року були видані дві візи, отримає багаторазову візу на три роки".

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Як повідомила Мальмстрем, Єврокомісія запропонувала також ввести для громадян третіх країн туристичну візу на в'їзд до держави Шенгену, яка буде діяти протягом одного року з можливістю продовження ще на один рік. "Це, зокрема, дозволить артистам організовувати тривалі концертні тури, а студентам з третіх країн завершити навчання і відвідати інші держави Європи. Від цього також виграють підприємці, в першу чергу в галузі культури", - зазначила єврокомісар.

Відповідаючи на питання журналіста, вона повідомила, що запропоновані Єврокомісією візові нововведення дозволять "ще більшій кількості простих громадян України і Росії відвідувати друзів і родичів в рамках туристичних поїздок, а також вести бізнес і так далі".