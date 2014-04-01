Польща через ситуацію в Україні хоче більшої присутності НАТО - Туск

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сьогодні на прес-конференції заявив голова уряду Польщі Дональд Туск.

"Гарантії бувають порожніми. Ми це знаємо з історії. Гарантії серйозних держав у справі територіальної цілісності України теж виявились гарантіями сумнівної якості", - сказав він.

"Ми зацікавлені у тому, аби безпека Польщі гарантувалася військом, а не лише фразами, записаними в документі", - зазначив Туск.

За його словами, Польща, яка є членом Євросоюзу та НАТО, якраз межує з країнами, що не входять до Альянсу - Україною, Білоруссю та Росією.

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Туск сказав, що польська влада постійно виступає із постулатом збільшення військової присутності сил Альянсу та "крок за кроком щось отримує".

"Ми будемо діяти для збільшення присутності НАТО у Польщі, але теж розуміємо, що ще трохи часу мине, ніж це станеться", - сказав Туск.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у Німеччині, що Польща "була би щасливою", якби на її території розмістились "дві важкі бригади НАТО".

Прес-секретар польського Міністерства оборони Яцек Соньта сказав, що в Польщі із загальних сил НАТО розміщена група з 300 американських військових та 12 літаків F16.

Як відомо, Польща входить в НАТО з 1999 року. Згідно з основоположними документами Альянсу, усі країни-члени повинні стати на захист кожної держави-члена на випадок, якщо на неї хтось нападе.