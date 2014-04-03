Європарламент скасував роумінг на дзвінки з мобільних телефонів у ЄС

Європейський парламент ухвалив рішення про скасування плати за роумінг при дзвінках з мобільних телефонів у країнах Євросоюзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, рішення набере чинності до кінця грудня 2015 року в усіх 28-ми країнах ЄС.

"Це чудовий день - я не можу бути задоволена більше. Ми єдині з усіма 28-ми країнами-членами ЄС. Голосування в Європейському парламенті є виграшним для усіх", - сказала віце-президент Єврокомісії з питань цифрових технологій Нілі Кроес.

"Ніхто не вірив, що нам вдасться дійти до такого рішення усього за півроку. Власне, для цього і має існувати ЄС - щоб життя ставало легшим і менш дорогим. Громадяни виграють, бізнес виграє і уряди виграють від цього", - додала віце-президент Єврокомісії.

За її словами, уряди країн Євросоюзу мають затвердити це рішення до кінця терміну роботи цього складу Єврокомісії, який вибігає в грудні цього року. "Рішення ступить в силу в грудні 2015 року - якраз перед Різдвом", - сказала Кроес. За її словами, окрім скасування роумінгу скасовується і додаткова плата за користування інтернетом з мобільних телефонів при перебуванні в країнах ЄС.

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