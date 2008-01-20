Розпочалася інавгурація Саакашвілі, потім парад, гала-концерт і урочиста вечеря

У Тбілісі почалася церемонія інавгурації Михайла Саакашвілі, який переміг на дострокових виборах президента Грузії, церемонію, яка відбувається на проспекті Руставелі на площі перед будівлею парламенту, передає в прямому ефірі телеканал "Вести 24".

За церемонією стежать тисячі громадян, заповниши прилеглу до проспекту територію. Саакашвілі дасть клятву президента на конституції республіки, потім пролунає державний гімн і відбудеться військовий парад, повідомляє Новини-Грузія.

За сценарієм, нинішня інавгурація, на відміну 2004 роуц, менш помпезна, але красивіша. Головні кольори оформлення на фасаді парламенту - кольори державного прапора Грузії: темно-червоний і білий. Саакашвілі підійде до трибуни з рядів глядачів церемонії. Обраний президент дасть клятву на Конституції Грузії, буде виконаний державний гімн, і після цього протягом однієї години триватиме військовий парад.

У параді візьмуть участь 2500 піхотинців, десять одиниць БТР-80, сім артилерійських установок "Дана", шість артилерійських установок "Град", 23 одиниці бойової техніки, чотири вертольоти "Ірокез", стільки ж вертольотів Мі-4, три військові літаки Л-39 і шість Су-25. Керувати парадом буде начальник Об`єднаних штабів ВС Міноборони Грузії полковник Заза Гогава.

У церемонії інавгурації беруть участь делегації з багатьох європейських країн і колишніх республік Радянського Союзу, а також представники ряду міжнародних організацій. Серед гостей - президенти Польщі, Румунії, Естонії, Литви і Латвії, глави МЗС Росії, Швеції, Вірменії і Ірану, прем`єр-міністри Казахстану, Азербайджану, віце-прем`єр України (Григорій Немиря. - УНІАН), спікери парламентів Туркменії і Чехії, генсек ОБСЄ, міністр торгівлі США, спецпредставники НАТО, ЄС і ООН.

Після закінчення заходів на проспекті Руставелі, приблизно о 17.00 годин за місцевим часом (15.00 за Києвом), у Театрі опери і балету ім. Паліашвілі відбудеться гала-концерт класичної музики. Спеціально для інавгурації в Тбілісі приїжджає мега-зірка оперної музики Хосе Карерас. У концерті візьмуть участь грузинські оперні співаки і танцівники балету, що працюють в європейських столицях.

О 19.00 годин відбудеться урочиста вечеря від імені президента Михайла Саакашвілі та першої леді Сандри Елізабет Рулофс.

В день інавгурації в грузинській столиці вжиті безпрецедентні заходи безпеки, для забезпечення якої задіяні посилені наряди патрульної поліції, спецназ, кінологи, а також вертольоти повітряного патруля.