Росія побудує газопровід до Китаю за рахунок своїх дітей та пенсіонерів - Нємцов

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив один з лідерів партії РПР-ПАРНАС Борис Нємцов.

Нємцов упевнений, що головна мета Путіна досягнута - його рейтинг перевищив 80%, пише ТСН.

"Опозиція в загоні репресій та ізоляції. Цензура захопила не тільки ТБ, але й Інтернет. Дума голосує одноголосно, губернатори ручні, хоч і регіони в злиднях. Вибори? Ви про що? Про корупцію, відкати і розпили якось забули. Тепер цим займається племінник Путіна", - зазначив політик.

Крім того, Борис Нємцов заявив, що європейці крок за кроком будуть відмовлятися від російського газу, що штовхне режим Путіна до Китаю.

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"У травні Путін швидше за все підпише грабіжницький договір про постачання газу в Китай. Ціна буде менше $300. Китайці вміють викручувати руки, особливо, коли знають, що їм немає альтернативи. Газопровід з Якутії і Іркутської області в Китай-Сила Сибіру обійдеться в 50 млрд баксів" - ще одна Олімпіада. Частину грошей дадуть китайці в обмін на зниження ціни. Але більшу частину заплатимо ми з вами за рахунок зростання тарифів. Зростання тарифів на газ це підвищення цін на все, і комуналку, і продукти, і бензин. За дружбу з китайцями заплатимо сповна", - написав він.

При цьому, за прогнозами російського опозиціонера, неминуча гонка озброєнь, адже "навколо самі вороги".

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"І навіть "друзі китайці" теж намагаються відібрати Сибір і Далекий Схід. Економіка Росії в 12 разів менша за європейську та американську і в 4 рази менша за китайську. Впораємося? Надірвемося? За рахунок чого будемо фінансувати армію і ВПК? Правильно. Охорона здоров'я, освіта, пенсії. Діти, старі. А ще за рахунок дешевої робочої сили з Середньої Азії. Круто, правда?", - додав він.