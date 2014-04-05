США можуть розмістити п’ять тисяч військових в Європі

Про це в інтерв`ю Bloomberg заявив міністр оборони США Чак Хейгель, передає Українська правда.

За словами міністра, НАТО попросило верховного головнокомандувача силами НАТО в Європі Філіпа Брідлов вивчити можливості, які Альянс може зробити в ситуації, що склалася.

Відповідаючи на запитання, чи включають ці заходи можливість розміщення нової п`ятитисячний бригади США в Європі Хейгель сказав: ”Це все частина заходів, які можуть бути розглянуті”.

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При цьому міністр підкреслив, що повідомлення Росії про відвід своїх військових від кордонів України не підтверджені.

”Є війська, які пересуваються. При цьому немає жодних ознак істотних змін в кількості військ на кордоні з Україною”, - додав він.

Як відомо, влада США як і раніше не може підтвердити дані про відвід частини російських військ від кордону з Україною.

4 квітня МЗС України зафіксувало певне зменшення концентрації російських військ біля кордонів України, однак зазначило, що ситуація лишається загрозливою.