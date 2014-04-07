Сьогодні Путін візьме участь у колегії ФСБ
09:02, 07 квітня 2014Світ
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7 квітня президент Росії Володимир Путін візьме участь у засіданні колегії Федеральної служби безпеки.
Путін візьме участь у колегії ФСБ / Reuters
В ході засідання будуть підведені основні підсумки оперативно-службової діяльності органів ФСБ в 2013 році та визначені пріоритетні завдання на 2014 рік, повідомляє прес-служба Кремля.
Читайте такожЗатримані в Росії терористи виявилися українськими заробітчанами - ЗМІЗазначимо, що на колегії, можливо, буде обговорюватися ситуація в Україні.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку та Харкові сепаратисти захопили будівлі облдержадміністрації, а в Луганську - будівлю Управління СБУ.
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