Сьогодні Путін візьме участь у колегії ФСБ

В ході засідання будуть підведені основні підсумки оперативно-службової діяльності органів ФСБ в 2013 році та визначені пріоритетні завдання на 2014 рік, повідомляє прес-служба Кремля.

Читайте такожЗатримані в Росії терористи виявилися українськими заробітчанами - ЗМІЗазначимо, що на колегії, можливо, буде обговорюватися ситуація в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку та Харкові сепаратисти захопили будівлі облдержадміністрації, а в Луганську - будівлю Управління СБУ.