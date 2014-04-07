Путін на засіданні ФСБ заявив про готовність "охороняти кордони" Казахстану

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав на засіданні колегії ФСБ.

«Майбутнє виведення міжнародних сил із Афганістану має серйозні ризики дестабілізації для всього центральноазіатського регіону, для наших союзників і партнерів. Росія повинна бути готова надати їм усю необхідну допомогу в охороні державного кордону. В нас уже накопичено досвід такої спільної роботи», - сказав Путін.

Читайте такожПутін лякає росіян терактамиВін високо оцінив взаємодію російських, білоруських і казахстанських прикордонників.

«Процеси інтеграції на євразійському просторі послідовно розвиватимуться. На порядку денному – розширення Митного союзу, вихід на ще вищий інтеграційний рівень – створення Євразійського економічного союзу. Все це також пред'являє нові вимоги до співпраці прикордонних служб наших держав», - сказав Путін.