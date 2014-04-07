Напасти на нас можуть не якісь інопланетяни, а саме Росія - Качинський

Про це заявив лідер найбільшої польської опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Військо мусить бути численнішим. Я не кажу, що настільки великим як колись, та воно мусить бути достатньо добре озброєним, бо можливий напад на Польщу означатиме справжню війну, а не якусь там інтервенцію, не якийсь інцидент», – сказав Качинський під час зустрічі з жителями міста Бранєво.

Читайте такожПольща вважає реальною подальшу агресію Росії в УкраїніЛідер польских правих також зазначив:

«Якщо ми матимемо збройні сили на відповідному рівні, то зможемо почуватися безпечно, а крім цього це покращить нашу позицію і престиж на міжнародній арені».

Політик також зазначив, що його партія не заперечуватиме проти базування на території Польщі іноземних військ з країн-союзників.

«Це повинні бути американці, бо тільки їх боїться Росія. Бо напасти на нас можуть не якісь інопланетяни, а саме Росія», – наголосив Качинський.

Раніше президент Чехії Мілош Земан заявив, що якщо Росія піде на схід України, Чехія готова підтримати введення військ НАТО в Україну.