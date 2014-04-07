Напасти на нас можуть не якісь інопланетяни, а саме Росія - Качинський
Польщі необхідно посилити свої війська через загрозу нападу Росії.
Про це заявив лідер найбільшої польської опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський, передає кореспондент Радіо Свобода.
«Військо мусить бути численнішим. Я не кажу, що настільки великим як колись, та воно мусить бути достатньо добре озброєним, бо можливий напад на Польщу означатиме справжню війну, а не якусь там інтервенцію, не якийсь інцидент», – сказав Качинський під час зустрічі з жителями міста Бранєво.
Читайте такожПольща вважає реальною подальшу агресію Росії в УкраїніЛідер польских правих також зазначив:
«Якщо ми матимемо збройні сили на відповідному рівні, то зможемо почуватися безпечно, а крім цього це покращить нашу позицію і престиж на міжнародній арені».
Політик також зазначив, що його партія не заперечуватиме проти базування на території Польщі іноземних військ з країн-союзників.
«Це повинні бути американці, бо тільки їх боїться Росія. Бо напасти на нас можуть не якісь інопланетяни, а саме Росія», – наголосив Качинський.
Раніше президент Чехії Мілош Земан заявив, що якщо Росія піде на схід України, Чехія готова підтримати введення військ НАТО в Україну.