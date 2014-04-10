Кожен четвертий поляк вірить, що Смоленська катастрофа була не випадковою

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, окремі заходи до 4-их роковин трагедії вже традиційно організувала офіційна польська влада та найбільша опозиційна партія "Закон та справедливість" (PiS), яка звинувачує уряд в небажанні з’ясувати справжні причини катастрофи.

Президент Польщі Броніслав Коморовський взяв участь у спеціальній Службі Божій, яка відбулася в каплиці президентської канцелярії, а голова уряду Дональд Туск взяв участь в офіційних заходах на одному із варшавських цвинтарів, де похована частина жертв та де стоїть пам'ятник загиблим.

PiS організував низку заходів перед канцелярією президента, серед яких будуть демонстрація фільмів про катастрофу, про Леха Качинського, виступ рідного брата загиблого президента та лідера партії Ярослава Качинського, а також марш Пам'яті, котрий пройде центральними вулицями Варшави.

Читайте такожКачинський закликав поляків боротися за правду про Смоленську авіакатастрофуЗгідно з проведеним 8 квітня 2014 року опитуванням компанії Millward Brown SA, в спеціально організований замах у Смоленську вірить лише 25% поляків проти 61%, які вірять в офіційну версію катастрофи, котра, за даними авіаційних експертів, сталася через помилки пілотів.

При цьому, 37% опитаних абсолютно переконані в тому, що жодного замаху на життя Леха Качинського та більшої частини партійної еліти PiS, котрі загинули 10 квітня 2010 року у російському Смоленську, не було.

Переконані в тому, що попереднього президента навмисне вбили 10% опитаних.

У вбивство Леха Качинського найчастіше вірять прихильники PiS - майже половина усіх опитаних, котрі сказали, що будуть голосувати за цю партію також зауважили, що не вірять в офіційну версію причин трагедії.

Як повідомляв УНІАН, польський урядовий літак Ту-154, на борту якого було 96 людей, розбився під час заходу на посадку в російському військовому аеродромі в Смоленську, звідки польська делегація планувала відбути на відзначення 70 річниці Катинської трагедії.

Польська урядова комісія назвала причиною трагедії те, що пілоти помилково оцінювали висоту, на якій знаходиться машина та занадто наблизились до землі: в результаті Ту-154 зачепив крилом дерево, яке відламало його частину, що і стало безпосередньою причиною падіння літака.

Створена PiS парламентська слідча комісія переконує, що насправді катастрофа сталася через "два вибухи", один з яких - знищив крило літака, а другий весь салон. Ярослав Качинський заявляє, що справжню причину катастрофи можна буде з'ясувати після зміни влади у Польщі.