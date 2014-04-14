У НАТО заявили, що не давали Росії жодних гарантій щодо нерозширення на схід
НАТО не гарантувало Росії не розширюватись на схід та не будувати військову інфраструктуру біля її кордонів.
Про це йдеться у викривальній статті Північноатлантичного альянсу щодо звинувачень Росії на адресу НАТО, текст якої розміщений на офіційному сайті альянсу.
«Агресія Росії проти України призвела до міжнародної ізоляції Росії, у тому числі до призупинення всього практичного співробітництва НАТО з Росією. Щоб відвернути увагу від своїх дій, Росія висунула серію звинувачень на адресу НАТО, які базуються на спотворенні фактів і ігнорують наполегливі зусилля, які НАТО вклало в будівництво партнерства з Росією. Росія необґрунтовано нападає на легітимність української влади і застосовує силу, щоб захопити частину території України», - зазначено в повідомленні.
У статті наголошується, що Росія, приєднавшись до основоположного акту Ради Росії-НАТО, взяла на себе зобов`язання щодо «створення в Європі єдиного простору безпеки і стабільності без розділових ліній або сфер впливу» , а також щодо «поваги до суверенітету, незалежності і територіальної цілісності всіх держав та їх права вибору шляхів забезпечення власної безпеки».
Читайте такожПутіну вигідно створювати конфлікти в Україні - РасмуссенВсупереч цим зобов`язанням, зазначено в статті, Росія тепер, здається, намагається відтворити свою сферу впливу, захопивши частину України, підтримуючи велику кількість сил на своїх кордонах, і вимагаючи, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно заявив, що «Україна не може бути частиною будь-якого блоку».
Як зазначається у статті, російські офіційні особи стверджують, що чиновники США та Німеччини обіцяли в 1990 році , що НАТО не буде розширюватися в Східній і Центральній Європі, і будувати військову інфраструктуру або розгорнути війська поблизу російських кордонів.
«Жодної такої заяви не було зроблено, якщо така обіцянка була зроблена НАТО як така, то вона повинна була б бути в якості офіційного письмового рішення всіх союзників по НАТО. Крім того, розгляд питання розширення НАТО прийшов протягом років після возз`єднання Німеччини. Це питання ще не було включене до порядку денного, коли, як заявляє Росія, були зроблені ці обіцянки», - йдеться в матеріалі
Читайте такожНідерланди призупиняють військову співпрацю з РосієюТакож повідомляється, що «твердження про те, що НАТО пообіцяло не будувати інфраструктуру поряд з Росією також неточне. У Основоположному акті НАТО зазначено, що «в нинішніх умовах безпеки Альянс буде здійснювати свою колективну оборону та інші завдання через забезпечення необхідного посилення потенціалу, а не шляхом додаткового постійного розміщення бойових сил. У цьому контексті, посилення може відбуватися у разі потреби, у випадку захисту проти загрози агресії і дій з підтримання миру відповідно до Статуту Організації Об`єднаних Націй і керівних принципів ОБСЄ, а також для навчань відповідно до Договору про звичайні збройні сили в Європі, положення Віденського документу 1994 року і згідно з взаємоузгодженими заходами транспарентності».
Єдиним видимим знаком сил Альянсу для нових членів були літаки НАТО, які використовуються в країнах Балтії для повітряної місії поліції. Ці мінімальні захисні активи не можуть бути описані як істотні бойові сили у значенні Основоположного акта.
З початку кризи, НАТО прийняло заходи щодо зміцнення обороноздатності наших східних членів. Це теж повністю узгоджується з Основоположним актом і є прямим результатом дестабілізуючих військових дій Росії.
Нарешті, акт також свідчить: «Росія буде проявляти відповідну стриманість у розгортанні своїх звичайних збройних сил в Європі». Агресія Росії проти України є кричущим порушенням цього зобов`язання, як і його одностороннє призупинення відповідно до Договору про звичайні збройні сили в Європі, наголошується в статті.