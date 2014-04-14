У НАТО заявили, що не давали Росії жодних гарантій щодо нерозширення на схід

Про це йдеться у викривальній статті Північноатлантичного альянсу щодо звинувачень Росії на адресу НАТО, текст якої розміщений на офіційному сайті альянсу.

«Агресія Росії проти України призвела до міжнародної ізоляції Росії, у тому числі до призупинення всього практичного співробітництва НАТО з Росією. Щоб відвернути увагу від своїх дій, Росія висунула серію звинувачень на адресу НАТО, які базуються на спотворенні фактів і ігнорують наполегливі зусилля, які НАТО вклало в будівництво партнерства з Росією. Росія необґрунтовано нападає на легітимність української влади і застосовує силу, щоб захопити частину території України», - зазначено в повідомленні.

У статті наголошується, що Росія, приєднавшись до основоположного акту Ради Росії-НАТО, взяла на себе зобов`язання щодо «створення в Європі єдиного простору безпеки і стабільності без розділових ліній або сфер впливу» , а також щодо «поваги до суверенітету, незалежності і територіальної цілісності всіх держав та їх права вибору шляхів забезпечення власної безпеки».

Читайте такожПутіну вигідно створювати конфлікти в Україні - РасмуссенВсупереч цим зобов`язанням, зазначено в статті, Росія тепер, здається, намагається відтворити свою сферу впливу, захопивши частину України, підтримуючи велику кількість сил на своїх кордонах, і вимагаючи, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно заявив, що «Україна не може бути частиною будь-якого блоку».

Як зазначається у статті, російські офіційні особи стверджують, що чиновники США та Німеччини обіцяли в 1990 році , що НАТО не буде розширюватися в Східній і Центральній Європі, і будувати військову інфраструктуру або розгорнути війська поблизу російських кордонів.

«Жодної такої заяви не було зроблено, якщо така обіцянка була зроблена НАТО як така, то вона повинна була б бути в якості офіційного письмового рішення всіх союзників по НАТО. Крім того, розгляд питання розширення НАТО прийшов протягом років після возз`єднання Німеччини. Це питання ще не було включене до порядку денного, коли, як заявляє Росія, були зроблені ці обіцянки», - йдеться в матеріалі

Читайте такожНідерланди призупиняють військову співпрацю з РосієюТакож повідомляється, що «твердження про те, що НАТО пообіцяло не будувати інфраструктуру поряд з Росією також неточне. У Основоположному акті НАТО зазначено, що «в нинішніх умовах безпеки Альянс буде здійснювати свою колективну оборону та інші завдання через забезпечення необхідного посилення потенціалу, а не шляхом додаткового постійного розміщення бойових сил. У цьому контексті, посилення може відбуватися у разі потреби, у випадку захисту проти загрози агресії і дій з підтримання миру відповідно до Статуту Організації Об`єднаних Націй і керівних принципів ОБСЄ, а також для навчань відповідно до Договору про звичайні збройні сили в Європі, положення Віденського документу 1994 року і згідно з взаємоузгодженими заходами транспарентності».

Єдиним видимим знаком сил Альянсу для нових членів були літаки НАТО, які використовуються в країнах Балтії для повітряної місії поліції. Ці мінімальні захисні активи не можуть бути описані як істотні бойові сили у значенні Основоположного акта.

З початку кризи, НАТО прийняло заходи щодо зміцнення обороноздатності наших східних членів. Це теж повністю узгоджується з Основоположним актом і є прямим результатом дестабілізуючих військових дій Росії.

Нарешті, акт також свідчить: «Росія буде проявляти відповідну стриманість у розгортанні своїх звичайних збройних сил в Європі». Агресія Росії проти України є кричущим порушенням цього зобов`язання, як і його одностороннє призупинення відповідно до Договору про звичайні збройні сили в Європі, наголошується в статті.