Канада обіцяє Росії нові санкції

За його словами, мир і стабільність нині зазнають більшої загрози, ніж будь-коли з часу кінця Холодної війни, повідомляє Радіо Свобода.

Захоплення урядових будівель прокремлівськими бойовиками у Східній Україні є, за його словами, очевидною роботою російських провокаторів, направлених режимом президента Росії Володимира Путіна.

Канада піде на додаткові кроки, щоб далі ізолювати Росію політично й економічно, заявив Гарпер.

Міністр закордонних справ Канади Джон Берд, зі свого боку, назвав проросійських бойовиків бандитами, які прибули до України з-за російського кордону.

Читайте такожКанада ввела санкції проти кримських "рахівників" голосів і "Чорноморнафтогазу"За його словами, є дуже неспокійні паралелі між тим, що відбувається у Східній Україні, й тим, що відбулося перед анексією Криму.

«Не знаю, кого хоче обдурити Росія, коли намагається зробити вигляд, що не причетна до цього», – наголосив міністр.

Він повідомив, що наступного тижня відвідає Чехію, Словаччину, Польщу, Латвію й Естонію, де обговорить ескалацію становища в Україні.

Канада, як і інші західні країни й їхні об’єднання, вже запровадила низку санкцій щодо Росії через її вторгнення до українського Криму й анексію півострова.