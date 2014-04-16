У Росії мігрантів зобов'яжуть підтверджувати знання російської мови, історії та законів РФ

Рада Федерації Росії схвалила закон «Про внесення змін до Федерального закону «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації», який зобов'язує мігрантів підтверджувати знання російської мови, історії і законів РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення підтримало більшість російський сенаторів.

Як пояснила заступник голови Комітету РФ з конституційного законодавства, правових і судових питань, розвитку громадянського суспільства Людмила Бокова, документ зобов'язує підтверджувати володіння російською мовою, знання історії Росії і основ законодавства Російської Федерації іноземними громадянами, які звернулися для отримання дозволу на тимчасове проживання, посвідки на проживання, дозволу на роботу або патенту. Водночас, від підтвердження звільняються недієздатні громадяни віком до 18 років або обмежені в дієздатності, а також чоловіки і жінки, які досягли віку шістдесяти років.

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Також не потрібно підтверджувати знання учасникам Державної програми зі сприяння добровільному переселенню до Російської Федерації співвітчизників, які проживають за кордоном, і членів їх сімей, а також висококваліфікованим фахівцям і членам їх сімей.

У законі вказано, що звільнення поширюється на студентів закладів профосвіти і вишів, які мають державну акредитацію за основними професійними програмами.

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Федеральним законом встановлюється, що іноземний громадянин зобов'язаний підтвердити володіння російською мовою, знання історії Росії і основ законодавства Російської Федерації спеціальним документом. Це може бути сертифікат, документ державного зразка про освіту (на рівні не нижче основної загальної освіти), виданий освітнім закладом на території держави, яка входила до складу СРСР, до 1 вересня 1991 року. Це також документ про освіту і (або) про кваліфікацію, виданий особам, які успішно пройшли державну підсумкову атестацію на території Російської Федерації з 1 вересня 1991 року.

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Дані вимоги також поширюються на мігрантів, яким до ухвалення цього закону вже були видані посвідка на проживання в РФ, дозвіл на роботу в Росії у разі подання заяви на продовження терміну дії раніше виданих документів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Федеральної міграційної служби Росії, у Росії працюють більш як 1 млн громадян України.