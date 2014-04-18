У Мексиці помер Ґабріель Ґарсія Маркес
Колумбійський письменник Ґабріель Ґарсія Маркес помер у Мексиці у віці 87 років через інфекцію та зневоднення організму.
Маркес став класиком ще за життя, він створив легендарні твори «Сто років самотності», «Полковнику ніхто не пише», «Осінь патріарха» та інші, які в другій половині ХХ століття стали популярними в усьому світі, пише Радіо Свобода.
Ґабріель Ґарсія Маркес творив у жанрі «магічного реалізму», в якому повсякденне життя перепліталося з вигаданими, уявними історіями і персонажами.
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Письменник свого часу брав участь у політичному житті. У 1973 році він виступив із критикою військового перевороту, внаслідок якого до влади в Чилі прийшов Ауґусто Піночет, Маркес підтримував ідеї свободи слова і боротьби з корупцією в Південній Америці та у всьому світі.
Книжки Маркеса перекладені десятками мов світу.