У Мексиці помер Ґабріель Ґарсія Маркес



Маркес став класиком ще за життя, він створив легендарні твори «Сто років самотності», «Полковнику ніхто не пише», «Осінь патріарха» та інші, які в другій половині ХХ століття стали популярними в усьому світі, пише Радіо Свобода.

Ґабріель Ґарсія Маркес творив у жанрі «магічного реалізму», в якому повсякденне життя перепліталося з вигаданими, уявними історіями і персонажами.

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Письменник свого часу брав участь у політичному житті. У 1973 році він виступив із критикою військового перевороту, внаслідок якого до влади в Чилі прийшов Ауґусто Піночет, Маркес підтримував ідеї свободи слова і боротьби з корупцією в Південній Америці та у всьому світі.

Книжки Маркеса перекладені десятками мов світу.