На Евересті під час снігової лавини загинули 12 людей

Про це повідомляє ВВС з посиланням на владу Непалу.

Лавина зійшла близько 06:35 за місцевим часом (01:00 за Гринвічем) в районі, відомому під назвою ”поле попкорну”, це - над базовим табором на Евересті на висоті 5800 м.

Речник міністерства туризму Непалу сказав, що кількох зниклих безвісти альпіністів урятували, але більшість із них досі не знайшли.

Ця трагедія вважається найгіршою із тих, що траплялися на Евересті. Лавина зійшла саме тоді, коли зранку провідники піднялися на схил, щоб закріпити мотузки для альпіністів і підготувати для них маршрут.

Пошукова операція триває, а до місця події вилетіли три вертольоти. Кількох поранених альпіністів доставили до табору.

Як відомо, на схил піднімається така ж кількість провідників, як і альпіністів. Вони готують маршрут, закріплюючи мотузки та розгортаючи табір.

Нещасний випадок трапився у час, коли фіксують пік сходжень. Саме у квітні-травні сотні альпіністів збираються у базовому таборі, сподіваючись підкорити вершину.

1996 року восьмеро альпіністів загинули через шторм, і ці події лягли в основу книжки-бестселера ”В розрідженому повітрі”.

Понад три тисячі людей підкорили Еверест з того часу, коли на вершину вперше піднялися Едмунт Ґілларі та Тензінг Норгей 1953 року. Але багато людей загинули, намагаючись підкорити її. Найвища вершина світу висотою 8848 м простягається по території Непалу та Китаю.