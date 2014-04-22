Дуров покинув пост гендиректора ВКонтакте

Цю інформацію телеканалу "Дождь" підтвердив прес-секретар соціальної мережі "ВКонтакте" Георгій Лобушкін.

Раніше 21 квітня про звільнення Дурова повідомило агентство РБК з посиланням на виконавчого директора "ВКонтакте" Дмитра Сергєєва.

Як повідомлялося, засновник і гендиректор соцмережі написав заяву про звільнення 21 березня. Він повідомив про це 1 квітня, а пізніше назвав це першоквітневим жартом.

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При цьому журнал Forbes повідомляв, що Дуров надіслав членам ради директорів компанії лист, в якому відкликав заяву про звільнення.

"Оскільки до мого відома дійшло, що моя відставка зараз може створити непотрібні ризики для нашої компанії, я маю намір залишитися і працювати як генеральний директор", - цитувало видання текст документа.

Однак, за словами Сергєєва, свою заяву Дуров не відкликав. У зв'язку з цим через 30 днів менеджмент компанії прийняв рішення про його звільнення.

Сергєєв додав, що згодом Дурову може бути запропонована посада "головного архітектора" соціальної мережі.

"Хочеться сподіватися, що Павло Дуров і акціонери домовляться про подальшу його участь у розвитку мережі і у формуванні стратегії продукту. Павло - творець мережі, візіонер, феноменально обдарована людина і така участь була б вкрай корисною. У компанії створена посада Головного архітектора мережі; впевнений, що найкращим рішенням було б запропонувати її Павлу", - сказав виконавчий директор "ВКонтакте".

У січні стало відомо, що Дуров продав свою частку в соцмережі. За даними ЗМІ, угода була укладена в грудні 2013 року.

Пізніше він заявив, що був змушений продати акції через те, що ФСБ чинила на співробітників соцмережі тиск після відмови розкривати інформацію про творців груп, присвячених протестам в Україні, а також блокувати антикорупційну групу Олексія Навального.