Міноборони РФ: НАТО намагається "вбити клин" між Москвою та її союзниками

"Альянс намагається проводити свою лінію навіть у державах - учасниках ОДКБ. Є моральний тиск, спроба переконати населення, що "росіяни погані", тому треба орієнтуватися на європейську демократію. Завдання НАТО одна - вбити клин між Росією і союзниками, відірвати нас один від одного", - цитує Антонова РИА Новости.

Заступник голови Міноборони зазначив, що український сценарій - це спроба реалізувати концепцію "просування демократії" або так званих кольорових революцій, а це, на його думку, чинить негативний політичний і економічний вплив на регіональну і глобальну безпеку.

Як зазначив Антонов, проблеми "кольорових революцій" необхідно приділяти більше уваги, шукати коріння цього феномену та способи протидії.

"Образно кажучи, потрібно прибрати хмиз з вогню, на якому за рецептом західних кухарів вариться велика політика. Не варто чекати, коли кришка з каструлі злетить у повітря і почнеться чергова криза, що хтось буде намагатися направляти в ту чи іншу сторону залежно від конкретних цілей. Що це за цілі та кому вони вигідні, добре відомо за попередніми "кольоровим революціям", - додав він.

Заступник міністра також зазначив, що над вирішенням цієї проблеми Росії треба працювати разом з іншими країнами, у тому числі з колегами по ОДКБ і Шанхайській організації співробітництва.