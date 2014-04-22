Поховати Леніна хоче більше половини росіян

При цьому подивитися на нього в мавзолеї вдалося кожному третьому жителю РФ, свідчать результати опитування Фонду "Громадська думка", повідомляє РИА Новости.

Згідно з опитуванням, 23% респондентів проти того, щоб тіло Леніна було поховано.

Трохи більше половини учасників опитування вважають, що Ленін був хорошою людиною, при цьому 42% вважають, що він приніс їхній країні «більше користі», 29% вважають, що «були і користь, і шкода», і 12% впевнені, що його діяльність завдала країні тільки шкоду.

Читайте такожНа Хмельниччині на місці пам'ятника Леніну обладнали "ганебний стовп" для російських політиківОпитування громадян РФ проводився 20 квітня в 43 суб'єктах країни серед 1500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 3,6%.

Дискусія про поховання тіла Леніна, що перебуває в Мавзолеї на Червоній площі, розгорається в російському суспільстві практично кожен рік напередодні пам'ятних дат, пов'язаних з цією особистістю.

Україною за останні кілька місяців прокотилася хвиля стихійних, а пізніше - й організованих зносів пам'ятників Леніну.