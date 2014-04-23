Американський ракетний фрегат Taylor зайшов у Чорне море

Як говориться в прес-релізі на сайті ВМС, місія корабля полягає в підтримці миру і стабільності в регіоні".

"Місія Taylor полягає в тому, щоб запевнити союзників США по НАТО в рішучості американських ВМС посилювати та поліпшувати взаємодію у досягненні спільних цілей у цьому регіоні", - йдеться в заяві.

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Як зазначається, судно буде діяти в рамках міжнародного законодавства та конвенції Монтре, повідомляє РИА Новости.

ВМС США підтримують активність в акваторії Чорного моря з початку лютого, коли фрегат Taylor був направлений в регіон разом з командним кораблем Mount Whitney. Тоді фрегат сів на мілину біля берегів Туреччини, з-за чого перевищив термін легального перебування у водах Чорного моря. Як повідомляє ВМС США, Taylor пройшов ремонт у грецькому порту Суду. Після ряду тестів фрегат повернувся до виконання завдання.