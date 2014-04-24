Росія втрачає через наркоманію $50 мільярдів щороку

Про це повідомив глава Федеральної служби РФ з контролю за оборотом наркотиків Віктор Іванов на експертній зустрічі із зарубіжними колегами, присвяченій декриміналізації молодіжного середовища.

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"На сьогодні в Росії не менше 3 млн переважно молодих громадян регулярно вживають наркотики, а щорічний економічний збиток складає до 3% від ВВП, тобто суму в 50 млрд доларів", - сказав Іванов, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Він підкреслив, що детальне вивчення економічних наслідків наркоманії представлено в новій доповіді Міжнародного комітету з контролю над наркотиками ООН.

"Експерти в доповіді показують, що кожен долар, вкладений в реабілітацію, принесе прибуток в розмірі від 4 до 12 доларів за рахунок скорочення витрат, пов'язаних зі злочинністю і медичною допомогою", - сказав глава відомства.

На його думку, без організації потужної національної системи реабілітації неможливо ставити завдання кардинального зниження рівня наркоманії, а в перспективі - і ліквідації наркоманії як руйнівного соціально - культурного феномену всіх розвинених суспільств.