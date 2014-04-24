ЗМІ: Німеччина заблокувала експорт військової продукції в Росію

Про це повідомляє Инопресса з посиланням на німецьку газету Süddeutsche Zeitung.

Як випливає з відповіді Міністерства економіки Німеччини на запит німецьких "зелених", що перебуває в розпорядженні німецького видання, за даними на 8 квітня вже накопичилося 69 заблокованих запитів на експорт в РФ продукції військового призначення загальною вартістю 5,18 млн євро.

Читайте такожОбама і Меркель: Росія повинна вивести свої нерегулярні війська зі східної УкраїниВ документі, зокрема, йдеться, що "у зв'язку з нинішньою політичною ситуацією в Україні не видається ніяких дозволів на експорт продукції військового призначення в Росію". Крім того, німецьке уряд "почав перевірку щодо того, які заходи можна вжити з приводу вже виданих дозволів".

Між тим мова в даному разі йде не про зброю, а виключно про продукцію військового призначення. Її вид, у свою чергу, не уточнюється. Тим не менш, додає Sueddeutsche Zeitung, Мінекономіки зазначає товарні позиції, завдяки яким можна дізнатися категорії потрапила під заборону військової продукції. Серед них - вогнепальна зброя, боєприпаси, бронетранспортери, а також обладнання, електроніка та програмне забезпечення для кораблів, вибухові та займисті речовини.