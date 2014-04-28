Померла німецька письменниця Стефані Цвейг

Як повідомили в неділю місцеві ЗМІ, Цвейг померла 25 квітня. Причини смерті письменниці, а також час і місце похорону поки не уточнюються, передає ИТАР-ТАСС.

У 1930-ті роки родина Цвейг була змушена втекти в Кенію, щоб врятуватися від переслідування з боку нацистів, і повернулася до Німеччини лише в 1947 році.

Пізніше вона описала свої спогади про цей період життя в романі "Ніде в Африці". Автобіографічний роман приніс Цвейг світову популярність.

У 2003 році знята за "Ніде в Африці" однойменна стрічка, режисером якої була Кароліна Лінк, отримала премію "Оскар" як кращий фільм іноземною мовою.

Серед інших творів письменниці - "Десь в Німеччині", "Рот, повний землі", "Проте мрії залишаються в Африці" та інші.

Загальний тираж її романів становить, згідно з оцінкою видавництва Heyne Verlag, більш 7,5 млн примірників. Останні роки Цвейг проживала у Франкфурті-на-Майні.