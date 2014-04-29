У столиці Ємену поранено німецького дипломата
01:41, 29 квітня 2014Світ
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Дипломат з Німеччини отримав легке поранення при невдалій спробі викрадення в столиці Ємену - Сані.
Невідомі спробували викрасти його, але дипломату вдалося втекти від нападників / adelante.biz.ua
Про це повідомило міністерство закордонних справ ФРН, повідомляє ИТАР-ТАСС.
Раніше арабські ЗМІ інформували, що озброєні невідомі люди напали на автомобіль, в якому перебували два німецьких дипломати. Інцидент стався в кварталі Хадда, де розташована більшість іноземних посольств. Громадянам ФРН вдалося втекти від нападників.
У німецькому МЗС зазначили, що "пасажири автомобіля знаходяться в безпеці". Міністерство та посольство ФРН в Сані працюють в тісному контакті з владою Ємену для розслідування інциденту, зазначили у зовнішньополітичному відомстві.
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