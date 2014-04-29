У столиці Ємену поранено німецького дипломата

Про це повідомило міністерство закордонних справ ФРН, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Раніше арабські ЗМІ інформували, що озброєні невідомі люди напали на автомобіль, в якому перебували два німецьких дипломати. Інцидент стався в кварталі Хадда, де розташована більшість іноземних посольств. Громадянам ФРН вдалося втекти від нападників.

У німецькому МЗС зазначили, що "пасажири автомобіля знаходяться в безпеці". Міністерство та посольство ФРН в Сані працюють в тісному контакті з владою Ємену для розслідування інциденту, зазначили у зовнішньополітичному відомстві.