У столиці Ємену поранено німецького дипломата

01:41, 29 квітня 2014
Світ
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Дипломат з Німеччини отримав легке поранення при невдалій спробі викрадення в столиці Ємену - Сані.

Германия / adelante.biz.ua

Про це повідомило міністерство закордонних справ ФРН, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Раніше арабські ЗМІ інформували, що озброєні невідомі люди напали на автомобіль, в якому перебували два німецьких дипломати. Інцидент стався в кварталі Хадда, де розташована більшість іноземних посольств. Громадянам ФРН вдалося втекти від нападників.

У німецькому МЗС зазначили, що "пасажири автомобіля знаходяться в безпеці". Міністерство та посольство ФРН в Сані працюють в тісному контакті з владою Ємену для розслідування інциденту, зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

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