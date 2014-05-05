У Японії стався сильний землетрус: є постраждалі

За повідомленням національного метеорологічного управління країни, епіцентр землетрусу знаходився в столичному регіоні, його вогнище залягало на глибині 160 км, передає ИТАР-ТАСС.

Щонайменше 12 людей отримали поранення і травми в результаті сильного землетрусу магнітудою 6,0. Всі відомості про потерпілих надійшли зі столичного округу і прилеглої до нього з південно-заходу префектури Канагава.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖУ Мексиці стався землетрус

Транспорт в Токіо працює нормально, про якісь збитки не повідомляється. У результаті підземного поштовху в декількох сотнях будинків системи безпеки автоматично відключили газопостачання. Зараз влада його відновлює.

В цілому, підземні поштовхи відчувалися в 28 префектурах, включаючи Токіо.