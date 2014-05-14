Кількість загиблих внаслідок аварії на турецькій шахті зросла до 201

Жертв найстрашнішої за останні десятиріччя катастрофи в Туреччині може виявитися ще більше, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на міністра енергетики Туреччини Танера Їлдиза.

За словами шахтарів, пожежа досі триває під землею, у повітрі навколо місця аварії висить дим.

Читайте такожУ Туреччині сталася аварія на шахті, загинуло понад 150 гірниківРятувальники закачують під землю кисень, аби дати можливість вижити тим, хто може залишатися внизу. Багато загиблих отруїлись вуглекислим газом.

Як повідомляв УНІАН раніше, за попередніми даними, причиною аварії стало коротке замикання, що призвело до пожежі та вибуху. У момент вибуху в шахті перебувало близько 780 гірників, 280 з них вдалося вибратися на поверхню самостійно.