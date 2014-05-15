Расмуссен закликає країни НАТО збільшувати видатки на оборону

Як повідомляє «Польське радіо», про це він сказав під час саміту з безпеки, що проходить у Братиславі.

«Відповідь НАТО на ситуацію в Україні повинна мати довготривалий ефект; час покінчити з урізаннями видатків на обороноздатність», – переконаний генеральний секретар НАТО.

Расмуссен наголосив, що те, що ми зараз спостерігаємо в Україні – підриває фундаменти європейської безпеки.

Він нагадав, що російські оборонні видатки зростали на більш як 10% щороку протягом останніх 5 років. На відміну від цього, багато європейських країн, що входять до НАТО, скоротило свої оборонні видатки за цей самий час на більш як 20%, а деякі навіть на 40%. «Урізання були особливо значними тут, в Центрально-Східній Європі. Цього допускати не можна. Настав час покінчити з цим та змінити цю тенденцію», – наголосив генеральний секретар НАТО.

Як хороший приклад країни, яка виділяє відповідні кошти на збільшення оборони, він назвав Естонію; зобов'язання країн НАТО передбачає видатки на обороноздатність у розмірі 2% від ВВП. Глава Північноатлантичного альянсу зазначив, що Польща є дуже близькою до цієї мети.

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Расмуссен наголосив, що НАТО бере до уваги довгостроковий вплив ситуації в Україні на власну стратегію. Він заявив про збільшення можливостей спільного реагування спеціальними силами НАТО «на будь-кого, хто загрожуватиме безпеці» союзників. «Більше ніж будь-коли ми мусимо бути підготовленими і здатними до оборони», – підкреслив він.

На його думку, на фоні російської агресії потрібно чітко усвідомлювати, що кожна країна має право на вибір свого майбутнього. «Ця свобода є фундаментальною у нашому розумінні майбутнього», – наголосив він. Расмуссен підкреслив, що Альянс поглиблює свою співпрацю з Україною, а також зазначив, що двері НАТО є і залишатимуться відчиненими не тільки для України, але також для інших країн, які хочуть бути в НАТО.