Расмуссен закликає країни НАТО збільшувати видатки на оборону
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав країни НАТО збільшувати видатки на обороноздатність.
Як повідомляє «Польське радіо», про це він сказав під час саміту з безпеки, що проходить у Братиславі.
«Відповідь НАТО на ситуацію в Україні повинна мати довготривалий ефект; час покінчити з урізаннями видатків на обороноздатність», – переконаний генеральний секретар НАТО.
Расмуссен наголосив, що те, що ми зараз спостерігаємо в Україні – підриває фундаменти європейської безпеки.
Він нагадав, що російські оборонні видатки зростали на більш як 10% щороку протягом останніх 5 років. На відміну від цього, багато європейських країн, що входять до НАТО, скоротило свої оборонні видатки за цей самий час на більш як 20%, а деякі навіть на 40%. «Урізання були особливо значними тут, в Центрально-Східній Європі. Цього допускати не можна. Настав час покінчити з цим та змінити цю тенденцію», – наголосив генеральний секретар НАТО.
Як хороший приклад країни, яка виділяє відповідні кошти на збільшення оборони, він назвав Естонію; зобов'язання країн НАТО передбачає видатки на обороноздатність у розмірі 2% від ВВП. Глава Північноатлантичного альянсу зазначив, що Польща є дуже близькою до цієї мети.
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Расмуссен наголосив, що НАТО бере до уваги довгостроковий вплив ситуації в Україні на власну стратегію. Він заявив про збільшення можливостей спільного реагування спеціальними силами НАТО «на будь-кого, хто загрожуватиме безпеці» союзників. «Більше ніж будь-коли ми мусимо бути підготовленими і здатними до оборони», – підкреслив він.
На його думку, на фоні російської агресії потрібно чітко усвідомлювати, що кожна країна має право на вибір свого майбутнього. «Ця свобода є фундаментальною у нашому розумінні майбутнього», – наголосив він. Расмуссен підкреслив, що Альянс поглиблює свою співпрацю з Україною, а також зазначив, що двері НАТО є і залишатимуться відчиненими не тільки для України, але також для інших країн, які хочуть бути в НАТО.