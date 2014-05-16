Сенат США розгляне проект закону про ембарго на російську зброю

Документ отримав назву "Акт про введення ембарго на російські озброєння 2014", повідомляє ИТАР-ТАСС.

Автори законопроекту - сенатори Ден Коутс, Джон Корнін і Річард Блументал - зазначають, що їхня мета - посилити тиск на Росію у світлі останніх подій на Україні. Висунута ними ініціатива також забороняє укладення контрактів з будь-якими американськими або іноземними компаніями, що співпрацюють з російським експортером озброєнь.

Читайте такожЗМІ: третій ступінь санкцій ЄС і США націлений на російські газ і вугілляАмериканські законодавці вже не раз пропонували ввести санкції проти держкомпанії РФ, яка займається експортом озброєнь, яку вони звинувачують у постачанні зброї до Сирії та Ірану.

"Ця конкретна економічна санкція завдасть серйозної шкоди російським інтересам без шкоди американській економіці", - сказав один з авторів проекту сенатор Коутс.