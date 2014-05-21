На АЕС "Фукусіма-1" почалося скидання частини грунтових вод в Тихий океан

Як відзначили представники компанії, скидання води йде в штатному режимі і не завдасть шкоди довкіллю.

Про це пише ИТАР-ТАСС.

Накопичення радіоактивних грунтових вод в даний час є однією з головних проблем для ліквідаторів наслідків аварії на АЕС "Фукусіма-1". Для запобігання його поширенню за межі території станції TEPCO планують до 2015 року створити навколо неї шар штучної вічної мерзлоти, після чого поступово відкачувати рідину, що накопичується. Проте останнім часом ряд експертів висловлює сумніви в ефективності такого плану.