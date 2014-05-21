На АЕС "Фукусіма-1" почалося скидання частини грунтових вод в Тихий океан
07:40, 21 травня 2014Світ
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Співробітники аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" почали контрольоване скидування в Тихий океан частини грунтових вод, які були раніше відкачано з-під території станції. Про це повідомила компанія-оператор станції Tokyo Electric Power (TEPCO).
На станції "Фукусіма-1" йде скидання ґрунтових вод / Фото: УНІАН
Як відзначили представники компанії, скидання води йде в штатному режимі і не завдасть шкоди довкіллю.
Про це пише ИТАР-ТАСС.
Накопичення радіоактивних грунтових вод в даний час є однією з головних проблем для ліквідаторів наслідків аварії на АЕС "Фукусіма-1". Для запобігання його поширенню за межі території станції TEPCO планують до 2015 року створити навколо неї шар штучної вічної мерзлоти, після чого поступово відкачувати рідину, що накопичується. Проте останнім часом ряд експертів висловлює сумніви в ефективності такого плану.
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