Помер Сухарто

Колишній президент Індонезії Сухарто помер у Джакарті у віці 86 років.

Як повідомляє радіо «Свобода», на початку січня Сухарто було госпіталізовано через проблеми із серцем, легенями й нирками. Стан екс-президента різко погіршився в ніч на неділю. Він впав у кому. О 13.10 за місцевим часом лікарі констатували смерть.

Генерал Сухарто перебував при владі в Індонезії понад 30 років - із 1967 до 1998 року, коли був позбавлений влади в результаті масових народних виступів.

Проти колишнього диктатора неодноразово висувалися звинувачення в порушеннях прав людини - тільки в 60-ті роки жертвами репресій в Індонезії стали сотні тисяч людей. Проте через поганий стан здоров`я Сухарто так і не постав перед судом.