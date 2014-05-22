Чорногорія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії заради вступу до ЄС і НАТО

Про це заявив президент країни Філіп Вуяновіч, передає РИА «Новости».

21 травня він прийняв у Цетіньї президента Австрії Хайнца Фішера, після чого відповів на запитання журналістів, одне з яких стосувалося проблеми введення Чорногорією обмежувальних заходів стосовно Росії. ЄС у зв'язку з анексією Криму і Севастополя Росією навесні заборонив в'їзд ряду громадян РФ і України і заморозив їх рахунки.

За словами Вуяновіча, Чорногорія погодилася з рішенням Ради ЄС стосовно Росії, тому що вважає, що їй, як країні-кандидату, необхідно розділяти позиції у зовнішній політиці Євросоюзу і НАТО.

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"Якби ми цього не зробили, якби ми були байдужі до цих рішень, то поза сумнівом, що наш шлях до ЄС сповільнився б, і була б виключена можливість запрошення до НАТО в Уельсі", - сказав чорногорський президент.

У Південному Уельсі на початку вересня пройде наступний саміт НАТО, на якому, як очікує чорногорська влада, країну буде запрошено до вступу в альянс.