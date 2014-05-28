Ромпей скликав неформальний саміт ЄС

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, розповсюдженій 27 травня.

«Ласкаво просимо в цю неформальну вечерю, наша перша зустріч відразу після виборів до Європарламенту», - звертається Ромпей до учасників заходу.

«Я хотів би спочатку обговорити пріоритети ЄС на роки вперед. Оскільки наші країни як і раніше на шляху відновлення, нам необхідний позитивний порядок денний для Європейського Союзу в цілому», - зазначив він.

«Рада ЄС також відповідає за висунення в Європарламент кандидатури на пост президента наступної Єврокомісії, і ми повинні зробити це з урахуванням результатів виборів та після консультацій з парламентом. Сьогодні ми будемо обговорювати, як вчинити з цим зобов’язанням, в найближчі тижні і дні», - зауважив Президент Ради ЄС.

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«Я також хотів би, щоб ми присвятили деякий час результатам інших виборів в Європі - президентських виборах в Україні. Ми всі сподіваємося, що вони можуть стати стартом нового початку для країни», - наголошує Ромпей.

Також Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон візьме участь у саміті для обговорення ситуації в Україні.

Про це повідомила її речниця Майя Косьянчич у Twitter.

«Кетрін Ештон візьме участь в неформальному саміті ЄС для обговорення ситуації в Україні», - написала вона.