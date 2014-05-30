Росії відмовили в участі в міжнародній конференції щодо ПРО

Організатори щорічної міжнародної конференції щодо ПРО, яка відбудеться 17-20 червня в Майнці (ФРН) відмовили російським представникам в участі у заході.

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

"Організатори щорічної міжнародної конференції щодо ПРО, яка відбудеться 17-20 червня в Майнці (ФРН), відхилили заявку на участь у ній російських представників.

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"Як стало відомо, організатори щорічної міжнародної конференції щодо ПРО, яка відбудеться 17-20 червня в Майнці (ФРН), відхилили заявку на участь у ній російських представників. При цьому вони послалися на якісь «різні труднощі, які нещодавно з'явилися», які, мовляв, не дозволять створити належні умови для прийому російських гостей», - зазначається в повідомленні.

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У МЗС РФ відзначають, що "цей крок вписується в загальну лінію зі згортання діалогу з Росією з питань ПРО, яку останнім часом проводять США і їх союзники по НАТО".

Як раніше повідомляв УНІАН, країни ЄС, США та члени НАТО вже згорнули багато спільних з РФ проекти через анексію Криму та агресію на Південному сході України.