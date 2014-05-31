Біля узбережжя Мексики стався сильний землетрус

Землетрус магнітудою 6,6 стався у Тихому океані біля берегів мексиканського штату Халіско.

Про це передає ИТАР-ТАСС з посиланням на Геологічну службу США. Читайте такожУ Японії стався сильний землетрус: є постраждалі Вогнище підземного поштовху залягало на глибині 10 кілометрів. Інформації про потерпілих або руйнування не надходило.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter