Біля узбережжя Мексики стався сильний землетрус
20:27, 31 травня 2014Світ
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Землетрус магнітудою 6,6 стався у Тихому океані біля берегів мексиканського штату Халіско.
Біля Мексики стався землетрус / mir24.net
Про це передає ИТАР-ТАСС з посиланням на Геологічну службу США.
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Вогнище підземного поштовху залягало на глибині 10 кілометрів.
Інформації про потерпілих або руйнування не надходило.
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