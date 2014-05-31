Біля узбережжя Мексики стався сильний землетрус

20:27, 31 травня 2014
Світ
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Землетрус магнітудою 6,6 стався у Тихому океані біля берегів мексиканського штату Халіско. 

землетрясение / mir24.net

Про це передає ИТАР-ТАСС з посиланням на Геологічну службу США. 

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Вогнище підземного поштовху залягало на глибині 10 кілометрів. 

Інформації про потерпілих або руйнування не надходило. 

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