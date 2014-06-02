Росія відновила торгівлю зброєю з Пакистаном

Московські влади ведуть з цією країною переговори про постачання туди партії вертольотів Мі-35, повідомив голова держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов, передає ИТАР-ТАСС.

Читайте такожМЗС закликає світ змусити Кремль не перекидати терористів і зброю в Україну"Таке рішення прийнято, ми ведемо переговори про постачання вертольотів", - сказав він.

Глава "Ростеху" уточнив, що йдеться про вертольоти Мі-35.