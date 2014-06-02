Росія відновила торгівлю зброєю з Пакистаном
15:32, 02 червня 2014Світ
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Росія зняла ембарго на постачання озброєнь і військової техніки в Пакистан.
Росія буде поставляти в Пакистан Мі-35 / Wikimedia
Московські влади ведуть з цією країною переговори про постачання туди партії вертольотів Мі-35, повідомив голова держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов, передає ИТАР-ТАСС.
Читайте такожМЗС закликає світ змусити Кремль не перекидати терористів і зброю в Україну"Таке рішення прийнято, ми ведемо переговори про постачання вертольотів", - сказав він.
Глава "Ростеху" уточнив, що йдеться про вертольоти Мі-35.
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