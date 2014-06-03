ФСБ Росії отримає доступ майже до всіх дій користувачів в мережі

Ці норми вводяться в рамках так званих антитерористичних поправок в законодавство. Нові норми зобов'язують інтернет-компанії протягом 6 місяців зберігати дані про своїх користувачів і на першу вимогу передавати уповноваженим органам, які ведуть оперативно-розшукову діяльність, пишуть «Відомості» з посиланням на учасників робочої групи при мінкомзв'язку Росії.

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Яку саме інформацію хоче отримувати держава від інтернет-компаній, вперше розписано в регламенті ФСБ. З документа слідує, що правоохоронним органам потрібна практично вся інформація про дії користувача в мережі. Це ідентифікатор користувача (логін), адреси електронної пошти (як основної, так і тієї, що використовується для переадресації), список його контактів, категорії контактів (друзі, передплатники), кількість і обсяг отриманих і переданих користувачем повідомлень, всі зміни в акаунті і спроби його видалення. Також спецслужби цікавлять дані про те, коли і які саме сторінки соцмереж, інтернет-форумів, блогхостингів відвідують користувачі.

У ФСБ також будуть цікавитися назвами пристроїв, з яких виходить в інтернет користувач, і які програми і DNS-сервери при цьому використовує.

Крім цього, спецслужбам потрібна буде інформація про платні послуги, які користувачі купують в інтернет-компаній, включаючи суму та назву платіжної системи . На продаж товарів через інтернет ця норма не поширюється.

Між тим, компанії не зобов'язані зберігати і ділитися змістом листування, постів, коментарів та інших повідомлень користувача.