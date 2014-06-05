Лідери G7 вважають "фальшивими" вибори президента в Сирії

"Ми засуджуємо підроблені президентські вибори 3 червня: у (Башара) Асада немає майбутнього в Сирії", - йдеться в документі.

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Раніше спікер парламенту Сирії Мохаммад аль-Лахам заявив, що Асад виграє на президентських виборах, набираючи 88,7% голосів. Його суперники на виборах - професор Дамаського університету Хасан Ан-Нурі і депутат парламенту Махер Хаджар набирають, відповідно, 4,3% і 3,2%.