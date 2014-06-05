Лідери G7 вважають "фальшивими" вибори президента в Сирії
03:47, 05 червня 2014Світ
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Лідери країн-членів G7 засудили проведення президентських виборів в Сирії, назвавши їх "фальшивими", йдеться в комюніке за результатами робочої вечері лідерів "сімки" в Брюсселі.
Башар Асад / REUTERS
"Ми засуджуємо підроблені президентські вибори 3 червня: у (Башара) Асада немає майбутнього в Сирії", - йдеться в документі.
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Раніше спікер парламенту Сирії Мохаммад аль-Лахам заявив, що Асад виграє на президентських виборах, набираючи 88,7% голосів. Його суперники на виборах - професор Дамаського університету Хасан Ан-Нурі і депутат парламенту Махер Хаджар набирають, відповідно, 4,3% і 3,2%.
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