Королева Великобританії у тронній промові згадала про Україну

Королева Великобританії Єлизавета II вчора у своїй тронній промові згадала про Україну, й підтримала її територіальну цілісність.

Про це вона сказала у своїй щорічній тронній промові під час відкриття чергової сесії британського парламенту, повідомляє The Telegraph.

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"Сполучене Королівство робитиме все, щоб забезпечити мир і безпеку на європейських кордонах, а також для стабілізації відносин між Росією та Україною, заснованих на повазі до національного суверенітету, територіальної цілісності й міжнародного права", - зазначила вона.