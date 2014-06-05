Королева Великобританії у тронній промові згадала про Україну

08:46, 05 червня 2014
Світ
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Під час промови королева підтримала Україну. 

REUTERS

Королева Великобританії Єлизавета II вчора у своїй тронній промові згадала про Україну, й підтримала її територіальну цілісність.

Про це вона сказала у своїй щорічній тронній промові під час відкриття чергової сесії британського парламенту, повідомляє The Telegraph.

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"Сполучене Королівство робитиме все, щоб забезпечити мир і безпеку на європейських кордонах, а також для стабілізації відносин між Росією та Україною, заснованих на повазі до національного суверенітету, територіальної цілісності й міжнародного права", - зазначила вона.

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