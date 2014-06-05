У Квебеку на Алеї поетів відкрили погруддя Шевченка

10:31, 05 червня 2014
Світ
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У канадському Квебеку на Алеї поетів встановили погруддя Тараса Шевченка.

У Квебеку встановили погруддя Шевченка / vidia.org

Як повідомляє портал української діаспори VIDIA, автором пам’ятника є скульптор Олег Лесюк, який народився у Львові та понад 20 років проживає у Канаді.

Читайте такожУ Криму починають зносити українські пам'ятники“Алея поетів в історичному старому місті Квебек є гідним місцем, звідки геній Шевченка буде надихати покоління на довгі роки”, – сказав під час відкриття погруддя президент Світового конгресу українців Євген Чолій.

За даними літературознавчого сайту Літакцент, на Алеї поетів до цього були розміщені скульптури п’ятьох видатних поетів: в’єтнамського Нґуєн Траі, російського Олександра Пушкіна, канадського Еміля Нелліґана, італійського Данте Аліґ’єрі та вірменського Вартапета Комітаса

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