У Квебеку на Алеї поетів відкрили погруддя Шевченка

Як повідомляє портал української діаспори VIDIA, автором пам’ятника є скульптор Олег Лесюк, який народився у Львові та понад 20 років проживає у Канаді.

Читайте такожУ Криму починають зносити українські пам'ятники“Алея поетів в історичному старому місті Квебек є гідним місцем, звідки геній Шевченка буде надихати покоління на довгі роки”, – сказав під час відкриття погруддя президент Світового конгресу українців Євген Чолій.

За даними літературознавчого сайту Літакцент, на Алеї поетів до цього були розміщені скульптури п’ятьох видатних поетів: в’єтнамського Нґуєн Траі, російського Олександра Пушкіна, канадського Еміля Нелліґана, італійського Данте Аліґ’єрі та вірменського Вартапета Комітаса