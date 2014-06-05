Росіянам спростять отримання північнокорейських віз

Про це в четвер за підсумками засідання міжурядової комісії з торговельно-економічної та науково-технічної співпраці заявив голова Мінсхідрозвитку РФ Олександр Галушка, який є головою російської частини міжурядової комісії щодо співпраці між Російською Федерацією і КНДР, передає ІТАР-ТАСС.

Читайте такожУ Північній Кореї денну норму їжі скоротили до 410 грамів"З'являється можливість полегшеного отримання багаторазових віз для російських підприємців, співробітників російських компаній, які працюють в КНДР", - сказав Галушка, коментуючи підсумки засідання.

Він додав, що у російських бізнесменів в КНДР також з'явиться доступ до стільникової мережі й інтернету.