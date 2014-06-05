Лідери G-7 на заходах в Нормандії поінформують Путіна про ухвалені на саміті рішення

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Ради ЄС Херман Ван Ромпей у четвер в Брюсселі на прес-конференції, яка відбулася по завершенні саміту G-7.

„Ми очікуємо, що Росія працюватиме з ним (Петром Порошенком) як з президентом, ми очікуємо, що Росія відведе свої війська від українських кордонів, використає свій вплив на збройних сепаратистів, щоб вони склали зброю і відмовилися від насильства, і ми готові застосувати подальші санкції, якщо в цьому буде необхідність. Лідери G-7 передадуть це Путіну під час заходів у Франції”, - сказав Ромпей.

За його словами, вже наприкінці червня Рада ЄС знову зробить оцінку ситуації на предмет необхідності введення нових санкцій.

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Президент Ради ЄС констатував, що з самого початку кризи в Україні лідери ЄС та G-7 були єдиними в своїй реакції, застосовуючи політичні та економічні санкції. „Але ми не тільки реагували, а й розвивали позитивний порядок денний з деескалації ситуації, стабілізації України. Україна також створювала позитивний порядок денний”, - додав Ромпей.

Він окремо зазначив, що лідери G-7 вітають Порошенка з обранням президентом України.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз разом з США та низкою інших західних держав уже запровадив дві фази санкцій проти Російської Федерації за те, що вона в березні цього року силою приєднала до свого складу Крим.

Санкції, котрі передбачають замороження активів та візові обмеження, були введені проти кількох десятків російських високопосадовців, в тому числі, з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна. У рамках третього етапу санкції можуть бути введені проти секторів російської економіки.

3 березня ц. р. країни "Великої сімки" у спільній заяві засудили вторгнення Росії на територію України та скасували підготовку до саміту "Великої вісімки" у Сочі, запланованого на червень.

4 червня на саміті лідери країн «Великої сімки» засудили дії Росії, які порушують суверенітет України, та підтвердили намір вдатися до більш суворих санкцій, якщо цього вимагатиме ситуація.

Порошенко 6 червня здійснить візит до Франції на запрошення французького президента Франсуа Олланда з метою участі у міжнародних заходах з нагоди відзначення 70-ї річниці висадки десанту антигітлерівської коаліції в 1944 році у Нормандії.

На ці заходи до Нормандії запрошено і Путіна.