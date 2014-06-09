На 10 курортах Таїланду скасовано комендантську годину

У список курортів, звільнених від дії комендантської години, увійшли Пхукет, Самуї, Паттайя, райони Хуахін і Чаам, провінція Крабі, Пангнга, район Хат'яй, Кочанг і Копанган (включаючи сусідній острів Котао), передає Комерсант.ru.

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Ці острови і курорти є одними з найпопулярніших місць для туристів, які приїжджають в Таїланд для пляжного відпочинку. На решті території країни, в тому числі в Бангкоку, спецрежим продовжує діяти з 0.00 до 4.00 за місцевим часом.