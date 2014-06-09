На 10 курортах Таїланду скасовано комендантську годину
18:17, 09 червня 2014Світ
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У Таїланді на 10 курортах скасовано комендантську годину, повідомляє The Daily Telegraph з посиланням на владу країни.
Тепер туристи зможуть вільніше відпочивати в Таїланді / http://www.holiday-weather.com
У список курортів, звільнених від дії комендантської години, увійшли Пхукет, Самуї, Паттайя, райони Хуахін і Чаам, провінція Крабі, Пангнга, район Хат'яй, Кочанг і Копанган (включаючи сусідній острів Котао), передає Комерсант.ru.
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Ці острови і курорти є одними з найпопулярніших місць для туристів, які приїжджають в Таїланд для пляжного відпочинку. На решті території країни, в тому числі в Бангкоку, спецрежим продовжує діяти з 0.00 до 4.00 за місцевим часом.
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