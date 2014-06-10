У Мексиці остаточно заборонили тварин у цирку

Міська рада Мехіко в понеділок, 9 червня, проголосувала за заборону на використання тварин у циркових виставах, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press. Таким чином, столиця стала останнім місцем у Мексиці, де була введена така заборона. За її порушення встановлено штраф у розмірі від 45 до 60 тисяч доларів.

Цей закон не поширюється на водні шоу за участю дельфінів, на бої биків і на традиційне мексиканське родео. Стівен Пейн (Stephen Payne), представник мексиканського цирку, заявив, що оскільки цей захід не стосується нічого з перерахованого вище, то він виглядає «дещо лицемірним». За його словами, цирк Ringling Bros. готовий до співпраці з владою з питань охорони тварин і з приводу зняття заборони на їх участь в цирковій програмі.

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«Якщо їх метою є поліпшення умов життя тварин, регулюйте це. В іншому випадку вони тільки змушують цирк шукати можливості за межами федерального округу», - пояснив Пейн.

В цирковому співтоваристві вважають, що з тваринами-артистами поводяться гуманно, а деякі з них навіть отримують задоволення від виступів. Але захисники звірів стверджують, що найчастіше тварин тримають у поганих умовах і насильно змушують їх брати участь у виставах.