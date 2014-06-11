Обама продовжив дію санкцій проти білоруських чиновників
01:44, 11 червня 2014Світ
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Президент США Барак Обама ще на рік продовжив дію санкцій проти білоруських високопосадовців за підрив демократії.
Наказ, дію якого продовжили, підписав у червні 2006 року президент США Джордж Буш після виборів у Білорусі, передає Радіо Свобода.
Американські і міжнародні спостерігачі назвали сфальсифікованими вибори, на яких Олександр Лукашенко був обраний президентом на третій термін.
З того часу Лукашенка переобрали ще раз у 2010 році. Ці вибори спостерігачі також називали нечесними.
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