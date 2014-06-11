Обама продовжив дію санкцій проти білоруських чиновників

Наказ, дію якого продовжили, підписав у червні 2006 року президент США Джордж Буш після виборів у Білорусі, передає Радіо Свобода.

Американські і міжнародні спостерігачі назвали сфальсифікованими вибори, на яких Олександр Лукашенко був обраний президентом на третій термін.

З того часу Лукашенка переобрали ще раз у 2010 році. Ці вибори спостерігачі також називали нечесними.