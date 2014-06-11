В частині району Північної Осетії ввели режим контртерористичної операції

Режим контртерористичної операції ввели в частині Приміського району Північної Осетії з метою виявлення членів бандгруп та недопущення терактів, повідомляє РИА Новости з посиланням на оперативний штаб в республіці.

"В цілях виявлення членів бандгруп, їх можливих укриттів, недопущення терористичних акцій на території республіки з 07.00 мск. у населеному пункті Тарському та прилеглому до нього лісовому масиві на період проведення спеціальних заходів введено правовий режим КТО", - йдеться в повідомленні.

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Правовий режим КТО передбачає ряд заходів, в тому числі посилення охорони громадського порядку; перевірку документів у всіх, хто знаходиться в означеній місцевості, а в разі відсутності потрібних паперів - супроводження їх у відділи поліції або інші компетентні органи для встановлення особи; відбуксування з території транспортних засобів; можливість блокування стільникового зв'язку на території.