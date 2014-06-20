Ассанж розказав про погрози на адресу своїх рідних

За його словами, на адресу його матері і дітей стали надходити анонімні погрози після того, як він сховався в посольстві Еквадору в британській столиці, .

Про це він повідомив на прес-конференції в будівлі посольства в четвер, коли виповнилося рівно два роки з того моменту, як Ассанж сховався на території диппредставництва.

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"Засновник сайту WikiLeaks заявив, що боїться за безпеку своєї родини", - сказав Ассанж.

За словами творця інтернет-ресурсу, деякі з його рідних були змушені змінити імена та місця проживання.

Як раніше повідомляла британська газета Daily Mail, у Ассанжа - четверо дітей, старшому з них - 23 роки, молодшому - три.