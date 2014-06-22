В Ємені бойовики взяли в заручники 17 поліцейських

"Група бойовиків "Аль-Хуси" перекрила дорогу двом поліцейським автомобілям, які вели патрулювання в районі Аль-Джираф (Al-Jiraf) на півночі Сани. Бойовики відкрили вогонь по поліцейських, поранивши 17 осіб", - йдеться в заяві МВС Ємену, повідомляє РИА Новости.

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МВС Ємену також звинуватив членів "Аль-Хуси" в контрабанді зброї в північних районах Сани і створення барикад на в'їздах у місто.

Як повідомляє агентство, бойовики, розмістили на своєму сайті після нападу відеозапис, в якому говориться, що вони відпустили захоплених поліцейських в обмін на своїх соратників, що перебували у тюрмі, після досягнення угоди з президентським комітетом Ємену.